Показали новое решение для презентаций Panasonic PressIT

Panasonic показала новое решение для презентаций На российском рынке представлена новая беспроводная система для презентаций Panasonic PressIT, которая позволяет выводить 4K-контент на дисплей или проектор одним нажатием без установки драйверов и прокладывания кабелей.

Система работает на расстоянии до 30 м, что позволяет ее использовать, в поточных аудиториях, соблюдая социальную дистанцию между участниками конференции. Кроме того, передатчики изготавливаются с антибактериальным покрытием, что особенно важно во время пандемии. PressIT позволяет подключить до 32 передатчиков, благодаря чему все участники могут выступить прямо со своего места, причем можно выводить до четырех пользователей одновременно. Есть поддержка интерактивных устройств: заметки, сделанные на главном дисплее, отражаются и на гаджетах участников.

Особенностью PressIT можно назвать минимальную задержку на принимающей стороне при показе видеоконтента в формате 1080/60p и 2160/30p, за счет использования аппаратного кодирования видео. Система также выделяется высокой степенью защиты данных и эффективна для демонстрации конфиденциальных материалов.

«Panasonic – производитель большого спектра B2B-решений, среди которых особое место занимают устройства для визуализации. Это проекторы, профессиональные панели, а с 2021 года еще и беспроводные системы презентаций PressIT. Первые опытные образцы, представленные этой весной, сразу же вызвали большой ажиотаж, благодаря своим уникальным характеристикам, - рассказывает руководитель отдела визуальных решений Николай Школьников. – В отличие от аналогов, решение Panasonic не требует установки драйверов, мгновенно подключается и передает без задержек видео высокого качества с любого устройства». В базовый комплект TY-WPS1 входят два передатчика TY-WPB1 с портами HDMI/USB-A(female)/USB-A(male), приемник TY-WPR10 с портами HDMI/USB-A(female)/RJ45(LAN), а также защитный кейс для хранения и транспортировки устройств. Для работы с мобильными устройствами предусмотрены передатчики TY-WPBC1 с портами USB-A/USB-C. Для передачи данных с Android-девайсов, необходимо установить на них специальную утилиту, а при работе с iPhone потребуется AV адаптер Apple. При постоянном использовании PressIT, оптимально будет дополнить систему приемником TY-SB01WP в форм-факторе SDM-модуля для установки непосредственно в дисплеи, что ускорит запуск системы. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.
Автор: Артем Костенко
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