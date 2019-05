The Pokemon Company анонсировала Pokemon Masters, в которой геймеры встретятся с тренерами покемонов из предыдущих игр серии. Разработчики не рассказали, стоит ли геймерам рассчитывать на открытый мир, но, судя по геймплею, «мобильные покемоны» получат классическую пошаговую боевую систему. Так что у нового творения The Pokémon Company есть шанс затмить Pokemon Go.

Выйдет Pokemon Masters уже в 2019 году на Android и iOS, а в июне геймерам расскажут новые детали о проекте.