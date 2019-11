Pokemon Sword and Shield продали шесть миллионов копий по всему миру, превзойдя Super Smash Bros. Ultimate как самую продаваемую игру Switch за первую неделю. Игра также попала в список самых продаваемых игр Switch на сегодняшний день. Графики показывают что, Pokemon Sword более популярный вариант, чем Shield. Pokemon Sword and Shield обгонит Pokemon Let's Go которого было продано более 11 миллионов копий с момента выпуска.