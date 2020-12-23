Покупку Fitbit компанией Google могут запретить в Австралии

Прошло больше года с тех пор, как Google объявил о своем намерении приобрести Fitbit, и для обеих компаний это был нелегкий путь. Недавно поисковой гигант преодолел одно серьезное препятствие, когда Европейская комиссия, наконец, дала свое одобрение после долгих переговоров и уступок со стороны Google. Однако сделка еще должна быть одобрена в США, но даже если она получит зеленый свет в этой стране, она все равно может столкнуться с некоторыми существенными штрафами, если приобретение пройдет без одобрения Австралии. Приобретения и слияния - штука непростая, особенно когда дело касается гигантских компаний. Компании должны получать одобрение регулирующих органов, часто в нескольких странах, которые могут иметь разные стандарты и требования для борьбы с монополиями и антиконкурентной практикой. И именно по этой причине в Австралии покупку могут запретить.