Polaroid представил аналоговую камеру за 100 долларов

Если вам нужна симпатичная маленькая камера с мгновенной печатью снимков, то новый Polaroid Go может вас заинтересовать. Новая камера имеет классический дизайн, а само устройство требует новый формат пленки для мгновенной печати. Кроме того, новое устройство, что вполне ожидаемо, обладает целым перечнем различных особенностей. Например, Polaroid Go, по словам производителя, — самая маленькая аналоговая камера для мгновенной съемки в мире. А ещё камера белого цвета с отражающим зеркалом для селфи и вспышкой оборудована таймером для селфи, поэтому вы можете выбрать желаемую позу, прежде чем устройство сделает снимок. Стоит эта радость 100 долларов, а время проявления пленки составляет 15 минут — мгновенная печать это скорее маркетинг.