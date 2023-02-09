Полнокадровая беззеркалка Canon EOS R8 оценена в $1500

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер своей самой доступной моделью Canon EOS R8. Её цена составляет 1500 долларов. Новинка характеризуется 24 Мп CMOS-сенсором, как в старшей EOS R6 Mark II, возможностью записывать видео в 4К с 60к/с, серийной фотосъемкой до 40 к/с с электронным затвором и 6 к/c с механическим, фирменной автофокусировкой Dual Pixel с распознаванием объектов, чипом DIGIC X, цифровой системой стабилизации Canon Movie Digital IS, откидным сенсорным 3-дюймовым экраном с разрешением 1,62 Мп, разъемом micro-HDMI с передачей 4K-видео, разъемами для микрофона и наушников, а также батареей LP-E17. Старт продаж намечен на весну этого года.