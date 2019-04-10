Полнокадровая беззеркалка Panasonic Lumix S1 набрала в DxOMark 95 баллов

Профильный ресурс DxOMark протестировал датчик изображения полнокадровой беззеркальной камеры Panasonic Lumix S1, которая была представлена пару месяцев назад. Новинка получила датчик изображения типа BSI CMOS размерами 35,6:23,8 мм и разрешением 24,2 Мп. Специалисты оценили датчик на 95 баллов, что соответствует результату другой новой беззеркалки Nikon Z6, и всего на балл меньше, чем у Sony A7 III. При этом новинка Panasonic показала более высокий динамический диапазон при значениях светочувствительности от ISO 800 до ISO 1600. Также был отмечен низкий уровень шума и большая глубина представления цвета. В общем рейтинге сенсоров камер Lumix S1 занимает 12 место.