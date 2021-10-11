Полнокадровая беззеркальная камера Panasonic 6K BS1H Lumix

Компания Panasonic представила свою новую полнокадровую камеру Lumix BS1H, предлагающую компактную беззеркальную камеру с 14 профессиональными функциями в крошечном форм-факторе, полнокадровый MOS-сенсор на 24,2 мегапикселя, с разрешением до 5,9K H.264 / H.265 / Запись HEVC, 14+ ступеней динамического диапазона и многое другое. Компактный форм-фактор c подходит для дронов Amera, удаленных установок и расширяется для работы в кино, а также имеет модульную конструкцию цифровой кинокамеры и полнокадровый сенсор.

Камера позволяет выводить видео в формате RAW, такое как ProRes RAW и Blackmagic RAW, через выход HDMI для использования с записывающими мониторами, такими как Atomos Ninja V или Blackmagic Video Assist 12G, так что можно записывать видео до 5.9K на внешнее устройство. Он также имеет выход SDI и порт LAN RJ45, поэтому вы также можете транслировать потоковое видео в Интернет с использованием потоковых протоколов RTP / RTSP. Порт USB можно использовать для управления камерой, а также для привязки, что позволяет использовать программное обеспечение Lumix Tether для удаленного управления и захвата фотографий в формате JPEG. Камера записывает в форматах MOV и MP4 в H.264 / AVC или H.265 / HEVC на встроенный слот SD / SDHC / SDXC с использованием карт до V90 или UHS-II класса 90 со скоростью до 400 Мбит / с
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