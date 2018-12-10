Полнокадровый объектив Yongnuo YN 35mm f/1.4 оценен в $400

На сайте магазина Amazon появилась страница объектива Yongnuo YN 35mm f/1.4, представленного еще в конце октября. На момент анонса производитель не называл цену, но теперь она известна – 400 долларов. За эту цену вы получается полнокадровый автофокусный объектив для зеркальных камер Canon. Новинка характеризуется наличием двух асферических элементов, двух элементов с аномальной дисперсией, приводом автофокуса, хромированным металлическим креплением, позолоченными контактами, шкалой расстояния фокусировки, а также интерфейсом USB, через который можно обновлять встроенное программное обеспечение. Установочный диаметр фильтра составляет 67 мм, диаметр объектива – 82 мм, длина – 111 мм, масса – 810 г.