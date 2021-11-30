Полнокадровый объектив камеры K | Lens One для съемки в 3D

Новый объектив камеры под названием K | Lens One создан для съемки изображений светового поля для полнокадровых камер, позволяющий фотографам снимать в формате 3D.

Объектив позволяет одновременно снимать несколько ракурсов сцены, а программное обеспечение SeeDeep считывает данные и генерирует глубинную информацию поверх информации о цвете и делает ее доступной для обработки. С K | Lens One, чем ближе объект к камере или от вашего глаза, тем больше он «прыгает» вперед и назад по сравнению с фоном. Компания использует этот принцип математически, чтобы вычислить глубину каждого пикселя в любом изображении. K | Lens выиграла премию PIV Startup Award 2021 на photokina, ведущей мировой выставке фототехники. Во время своего успешного выступления генеральный директор Матиас рассказал жюри в идее, лежащей в основе K | Lens, и в ее огромном будущем потенциале.