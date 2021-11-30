Полнокадровый объектив камеры K | Lens One для съемки в 3D

Новый объектив камеры под названием K | Lens One создан для съемки изображений светового поля для полнокадровых камер, позволяющий фотографам снимать в формате 3D.

Объектив позволяет одновременно снимать несколько ракурсов сцены, а программное обеспечение SeeDeep считывает данные и генерирует глубинную информацию поверх информации о цвете и делает ее доступной для обработки. С K | Lens One, чем ближе объект к камере или от вашего глаза, тем больше он «прыгает» вперед и назад по сравнению с фоном. Компания использует этот принцип математически, чтобы вычислить глубину каждого пикселя в любом изображении. K | Lens выиграла премию PIV Startup Award 2021 на photokina, ведущей мировой выставке фототехники. Во время своего успешного выступления генеральный директор Матиас рассказал жюри в идее, лежащей в основе K | Lens, и в ее огромном будущем потенциале.

Комментарии и отзывы K | Lens One
Объектив Samyang AF 24-70mm F/2.8 FE оценен в $980…
Объектив Samyang AF 24-70mm F/2.8 FE оценен в $980Компания Samyang пополнила ассортимент парфокальных зум-объективов моделью AF 24-70mm F/2.8 FE, которая п…
Опубликованы примеры фото с объектива TTartisan 23mm F/1.4 …
Опубликованы примеры фото с объектива TTartisan 23mm F/1.4 Китайская компания TTartisan опубликовала первые примеры снимков, сделанных на представленный недавно ман…
Камера Sony A7IV унаследует корпус у A7sIII…
Камера Sony A7IV унаследует корпус у A7sIIIСетевые источники сообщают о том, что полнокадровая беззеркальная камера Sony A7IV унаследует некоторые о…
Представлен объектив TTartisan 23mm F/1.4 …
Представлен объектив TTartisan 23mm F/1.4 Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 23mm F/1.4, ко…
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm F/3.5 Asp…
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm F/3.5 AspКомпания Voigtlander пополнила ассортимент винтажных объективов моделью Color-Skopar 21mm F/3.5 Aspherica…
Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD вышел на …
Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD вышел на Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B0…
Кинокамера RED V-Raptor 8K VV оценена в $24000…
Кинокамера RED V-Raptor 8K VV оценена в $24000Компания RED пополнила ассортимент кинокамер моделью RED V-Raptor 8K VV, цена которой составляет 24 тысяч…
В кинокамеру RED V-Raptor добавили запись таймлапсов и ProRe…
В кинокамеру RED V-Raptor добавили запись таймлапсов и ProReКомпания RED выпустила новую прошивку (V 1.2.0 beta) для представленной в сентябре кинокамеры RED V-Rapto…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor