Полностью настраиваемый электромобиль Fiat Centoventi EV

Компания Fiat представил концепцию Centoventi EV, чтобы продвигать идею полностью настраиваемого автомобиля, доступного каждому. Чтобы сделать его достаточно доступным для всех бюджетов, Centoventi поставляется с небольшим аккумуляторным блоком с радиусом действия около 100 км. Это модульный аккумулятор: с помощью системы скользящих рельсов вы можете купить или даже временно арендовать дополнительные аккумуляторы, чтобы проехать более 480 км.

Также помимо аккумулятора, к автомобилю можно подключить 114 аксессуаров такие как: сменные сиденья в том числе переднее детское сиденье, подставки для стаканов, подголовники, подушки сидений и аудиосистему.

На приборной панели есть небольшие отверстия, которые позволяют использовать не автомобильные аксессуары, такие как динамики Bluetooth, крепления для камер и смартфоны. У Fiat также возникла странная мысль, что вы можете разместить цифровые сообщения на заднем бампере и, возможно, сдавать их в аренду компаниям для показа рекламы. Эта новая модель ориентирована на электронную коммерцию, виртуальный рынок, который не знает границ.