Polycom Studio - это устройство "все в одном" для видеоконференций

2019-02-20, Автор - Anna; Продукт - Plantronics Polycom Studio ; [65]
Plantronics анонсировал свой выход на рынок видеосвязи для небольших переговорных с новой автоматически конфигурируемой видеопанелью Polycom Studio. Устройство отлично подходит для для небольших конференц-залов или переговорных. Polycom Studio имеет длину 700 мм, ширину 70 мм и высоту 105 мм. Новинка имеет фронтальную камеру, которая поддерживает UHD 2160p захват видео с 120-градусным полем зрения и 5 - кратным цифровым зумом. Его возможности захвата видео включают в себя автоматическое групповое кадрирование для широких кадров.

Для ИТ-менеджеров Polycom Studio — невероятно простое в управлении решение. В отличие от большинства USB-устройств, использование которых ИТ-специалисты практически не могут контролировать, что затрудняет дистанционное управление и обновление, Polycom Studio по каналам беспроводной связи подключается к корпоративной сети, предоставляя ИТ-специалистам бесконтактный способ управления устройствами Polycom Studio в нескольких переговорных, в крупных комплексах или офисах по всему миру.

Микрофонный массив, установленный на верхней части камеры, может использовать интеллектуальные функции, такие как Polycom Acoustic Fence и NoiseBlock, чтобы отключить «отвлекающие фоновые шумы и другие нежелательные звуки». Polycom Studio питается от розетки, а для подключению к главному компьютеру используется USB Type-C. Устройство будет доступно 28 февраля по цене $ 949.

Комментарии:
Обновленная классика от Logitech - MX51...
Обновленная классика от Logitech - MX51Те из вас, кто вырос на играх в 2000-х годах, могут вспомнить Logitech MX518. Впервые выпущенная в 2005 г...
Новые смарт часы Honor Watch Magic...
Новые смарт часы Honor Watch MagicКомпания Honor объявила о выпуске новых умных часов Honor Watch Magic в Индии. ...
Умное домашнее устройство Xiao Ai...
Умное домашнее устройство Xiao AiКомпания Xiaomi работает над умным домашним хабом. ...
GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm от Zotac...
GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm от ZotacZotac анонсировал видеокарту Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, созданную для энтузиастов жидкостног...
Новинка Power Max P18K Pop...
Новинка Power Max P18K Popвысокой контрастностью. За производительность P18K Pop отвечает процессор MediaTek Helio P70 при поддержк...
Беспроводные наушники Focal Sphear Wirel...
Беспроводные наушники Focal Sphear WirelПроизводитель заявляет, что сферическая форма корпуса наушников позволила оптимизировать развесовку, что ...
Astell&Kern SP1000M Gold и его функции ...
Astell&Kern SP1000M Gold и его функции Модель SP1000M Gold поддерживает установку сторонних стриминговых сервисов для прослушивания музыки. Такж...
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S5e...
Новый планшет Samsung Galaxy Tab S5eВ сочетании с клавиатурой (продается отдельно) и док-станцией Samsung DeX планшет превращается в удобный ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камерыСравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры
Обзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PSTОбзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST
Обзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700XОбзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700X
Обзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкойОбзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкой
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ф...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою фМне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятн...
Компания Hobby World выпустила первый но...
Компания Hobby World выпустила первый ноЖурнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что но...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastВ последнее время многие геймеры стали обращать внимание на компактные игровые корпуса. В этом есть опред...
Обзор Plane Mechanic Simulator. Ремонтир...
Обзор Plane Mechanic Simulator. РемонтирНужно понимать, что Plane Mechanic Simulator — довольно необычная игра, которая требует от вас определенн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabМногие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Ap...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолж...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжЯ играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказ...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Кр...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. КрКомпактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессион...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus Soun...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus SounСовременным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбалова...
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB....
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB.В последнее время на рынке появилось довольно много игровых мониторов или моделей для дизайнеров. Нужно п...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжение...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжениеМногие геймеры с большим нетерпением ждали Metro Exodus. Эту игру называют самой ожидаемой в году, фанаты...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor