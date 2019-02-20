Plantronics анонсировал свой выход на рынок видеосвязи для небольших переговорных с новой автоматически конфигурируемой видеопанелью Polycom Studio. Устройство отлично подходит для для небольших конференц-залов или переговорных. Polycom Studio имеет длину 700 мм, ширину 70 мм и высоту 105 мм. Новинка имеет фронтальную камеру, которая поддерживает UHD 2160p захват видео с 120-градусным полем зрения и 5 - кратным цифровым зумом. Его возможности захвата видео включают в себя автоматическое групповое кадрирование для широких кадров.

Для ИТ-менеджеров Polycom Studio — невероятно простое в управлении решение. В отличие от большинства USB-устройств, использование которых ИТ-специалисты практически не могут контролировать, что затрудняет дистанционное управление и обновление, Polycom Studio по каналам беспроводной связи подключается к корпоративной сети, предоставляя ИТ-специалистам бесконтактный способ управления устройствами Polycom Studio в нескольких переговорных, в крупных комплексах или офисах по всему миру.

Микрофонный массив, установленный на верхней части камеры, может использовать интеллектуальные функции, такие как Polycom Acoustic Fence и NoiseBlock, чтобы отключить «отвлекающие фоновые шумы и другие нежелательные звуки». Polycom Studio питается от розетки, а для подключению к главному компьютеру используется USB Type-C. Устройство будет доступно 28 февраля по цене $ 949.