Пользователи Xbox Series X/S теперь могут закрепить две игры в группе быстрого возобновления

Если вы не используете кнопку «Поделиться», вы можете извлечь из нее больше пользы, если измените ее функцию. Вы можете переназначить кнопку привязав другое действие, например отключить звук, открыть список друзей или достижения или вызвать меню поиска. Microsoft заявляет, что для контроллеров Elite Series 2, адаптивных контроллеров Xbox и других устройств доступно больше действий через приложение Xbox Accessories. Также имеется обновление прошивки контроллера Xbox, которое, среди прочего, должно улучшить производительность контроллеров Xbox One с поддержкой Bluetooth.