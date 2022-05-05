Пользователи Xbox могут делиться снимками экрана и клипами в виде историй в стиле Instagram

Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox для iOS и Android, которое включает новую функцию обмена в социальных сетях. Игроки смогут делиться снимками экрана, игровыми роликами и достижениями со своими друзьями и другими пользователями в виде историй в стиле Instagram или Snapchat. Вы также сможете отвечать на истории других людей реакцией или сообщением.

Вы найдете истории на главном экране приложения. Чтобы поделиться клипом, снимком экрана или достижением, войдите на канал, коснитесь знака плюс на своем теге игрока и выберите то, что вы хотите опубликовать в галерее. Вы сможете добавить подпись перед тем, как поделиться своей историей. Хотя истории Instagram и Snapchat обычно исчезают через 24 часа, истории Xbox будут доступны в течение 72 часов. В рамках майского обновления появилась еще одна новая функция для консолей Xbox. Microsoft называет это тегированием качества обслуживания (QoS). В нем говорится, что это способ приоритизации «чувствительного к задержкам исходящего сетевого трафика, такого как групповой чат, потоковая передача консоли и многопользовательский режим». Компания заявляет, что эта функция может помочь сохранить ваш игровой процесс в условиях проблем с подключением в перегруженных сетях.
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