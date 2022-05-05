Пользователи Xbox могут делиться снимками экрана и клипами в виде историй в стиле Instagram

Вы найдете истории на главном экране приложения. Чтобы поделиться клипом, снимком экрана или достижением, войдите на канал, коснитесь знака плюс на своем теге игрока и выберите то, что вы хотите опубликовать в галерее. Вы сможете добавить подпись перед тем, как поделиться своей историей. Хотя истории Instagram и Snapchat обычно исчезают через 24 часа, истории Xbox будут доступны в течение 72 часов. В рамках майского обновления появилась еще одна новая функция для консолей Xbox. Microsoft называет это тегированием качества обслуживания (QoS). В нем говорится, что это способ приоритизации «чувствительного к задержкам исходящего сетевого трафика, такого как групповой чат, потоковая передача консоли и многопользовательский режим». Компания заявляет, что эта функция может помочь сохранить ваш игровой процесс в условиях проблем с подключением в перегруженных сетях.