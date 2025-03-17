Пользователи обошли защиту Xbox 360 при помощи флешки

Моддеры Xbox 360 нашли новый способ запускать homebrew-приложения и игры на давно устаревшей консоли. Эксплойт BadUpdate позволяет обойти защиту Microsoft Hypervisor и запускать неподписанный код, используя всего лишь USB-носитель. YouTube-блогер Modern Vintage Gamer протестировал BadUpdate и подтвердил, что для его работы не требуется разбирать консоль. В отличие от известных методов RGH и JTAG, новый способ не требует никаких аппаратных модификаций — достаточно подготовленного USB-ключа. После успешного запуска пользователи смогут получить доступ к Xbox 360 Homebrew Store, где есть кастомные игры, приложения, эмуляторы, утилиты и даже альтернативные интерфейсы для консоли.

Однако у BadUpdate есть ограничения. Во-первых, каждое исполняемое приложение нужно вручную патчить перед запуском. Во-вторых, эксплойт не всегда работает с первого раза и может потребовать нескольких попыток. Кроме того, поскольку BadUpdate использует уязвимость в Hypervisor Xbox 360, его придётся запускать заново при каждом включении консоли. Для использования эксплойта потребуется USB-ключ, сам код BadUpdate и пробная версия Rock Band Blit. Подробную инструкцию можно найти в видео Modern Vintage Gamer и на GitHub-странице, где размещён этот программный эксплойт. Впрочем, это будет интересно паре энтузиастов из интернета, потому что на самом деле этой консолью уже давно никто не пользуется. Слишком уж низкая у неё производительность на данный момент.