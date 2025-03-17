Пользователи обошли защиту Xbox 360 при помощи флешки

Моддеры Xbox 360 нашли новый способ запускать homebrew-приложения и игры на давно устаревшей консоли. Эксплойт BadUpdate позволяет обойти защиту Microsoft Hypervisor и запускать неподписанный код, используя всего лишь USB-носитель. YouTube-блогер Modern Vintage Gamer протестировал BadUpdate и подтвердил, что для его работы не требуется разбирать консоль. В отличие от известных методов RGH и JTAG, новый способ не требует никаких аппаратных модификаций — достаточно подготовленного USB-ключа. После успешного запуска пользователи смогут получить доступ к Xbox 360 Homebrew Store, где есть кастомные игры, приложения, эмуляторы, утилиты и даже альтернативные интерфейсы для консоли.

Однако у BadUpdate есть ограничения. Во-первых, каждое исполняемое приложение нужно вручную патчить перед запуском. Во-вторых, эксплойт не всегда работает с первого раза и может потребовать нескольких попыток. Кроме того, поскольку BadUpdate использует уязвимость в Hypervisor Xbox 360, его придётся запускать заново при каждом включении консоли. Для использования эксплойта потребуется USB-ключ, сам код BadUpdate и пробная версия Rock Band Blit. Подробную инструкцию можно найти в видео Modern Vintage Gamer и на GitHub-странице, где размещён этот программный эксплойт. Впрочем, это будет интересно паре энтузиастов из интернета, потому что на самом деле этой консолью уже давно никто не пользуется. Слишком уж низкая у неё производительность на данный момент.
PlayStation 5 Pro получит поддержку FSR 4…
Компания Sony готовит обновлённую технологию улучшения графики для PlayStation 5 Pro. Уже сейчас эта конс…
Чип Nintendo Switch 2 производят по свежему техпроцессу…
Согласно свежей утечке информации, система на кристалле грядущей игровой приставки Nintendo Switch 2, вер…
Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал…
Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и …
PlayStation Network умерла из-за сбоя…
После масштабного сбоя в работе PlayStation Network, который завершился вчера, компания Sony официально о…
Игровую консоль Acer Nitro Blaze 11 оценили в 1200 евро …
Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 11, которая получила конструкцию со съе…
Nintendo Switch 2 продадут тиражом в 80 миллионов копий…
Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2, по информации инсайдеров, будет продана тиражом от 15 до 1…
Sony выпустила чёрные аксессуары для PlayStation 5…
На прошлой неделе, во время выставки CES 2025, компания Sony официально анонсировала коллекцию чёрных акс…
Nintendo Switch 2 получит NFC и продвинутый Wi-Fi…
Nintendo Switch 2 уже официально анонсирована, но остаётся много вопросов — например, будет ли новая конс…
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor