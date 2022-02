Популярная игра Wordle приобретена New York Times за семизначную сумму

The New York Times объявила, что приобрела популярную игру Wordle, но не сообщила, сколько именно они заплатили за игру. Сообщается, что это приобретение обошлось New York Times в семизначную сумму. Wordle был запущен в октябре прошлого года и стал очень популярным за последние несколько недель, и теперь у нее миллион активных игроков.

Для непосвященных Wordle — это игра на угадывание слов, только она ограничена 5-буквенными словами. Игра предлагает 6 попыток, и каждое неверное предположение предлагает новые подсказки к правильному ответу с использованием системы блоков с цветовой кодировкой. Желтые буквы — правильные предположения в неправильном месте, а зеленые — угаданные буквы. До сих пор игра была полностью бесплатной и не сопровождалась рекламой или покупками в приложении.