Porsche Mission E готовят к релизу

В сети активно обсуждают новость о том, что компания Porsche планирует выпустить свой электрокар - еще два года назад это был лишь концепт, а сейчас уже есть серийный прототип, который тестируют и планируют доработать для серийного производства. Уже сейчас есть информация, что автомобиль получит название Porsche Mission E, он будет поставляться в трех комплектациях с разной мощностью двигателя и в максимальном комплекте поставят 670 лошадиных сил. На полном заряде авто может проехать 480 километров, за 20 минут заряжается 80% батареи, чего хватит на 350 км поездки. Если вам не нужно ездить на громадные расстояния, то по городу этого хватит с головой. И, конечно, обслуживание такого авто будет заметно дешевле. Приблизительная стоимость младшей модели составляет 85 тысяч долларов для США, что немало.