Porsche Taycan обзавелся 600 лошадиными силами

Длительное время в сети обсуждают тот факт, что электрокары обычно проигрывают потенциальным конкурентам в лице обычных автомобилей. Якобы электромобили медленные и не могут развивать большую скорость, что в некоторых ситуациях действительно большой недостаток. Вот только Porsche Taycan полностью разрушает все мифы о медленных электромобилях — прототип обладает 600 лошадиными силами. Этого предостаточно, чтобы уделать большинство конкурентов, плюс скорость разгона здесь громадная, из-за особенностей двигателя. Этой скорости явно предостаточно для любого пользователя, хотя есть сомнения, что кто-то купит Porsche и будет гонять по городу на 200 километрах в час. Это не тот автомобиль, который покупают для гонок, так что производитель просто решил красиво себя прорекламировать.