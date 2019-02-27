Porsche электрофицирует свой самый продаваемый автомобиль Macan

Porsche объявил, что электрифицирует Macan следующего поколения, который станет его первым полностью электрическим компактным внедорожником.

EV-версия Macan, которая является самым продаваемым автомобилем Porsche с более чем 90 000 автомобилей, проданных в 2018 году, будет запущена в производство в начале следующего десятилетия. Он станет третьим EV в своей линейке, после седана Taycan и Cross Turismo, которые начнут выпускаться в 2019 и 2020 годах. EV будет собран на своем заводе в Лейпциге, который превращается в полностью электрический завод. Macan EV будет использовать ту же 800-вольтовую систему, что и Taycan и Cross Turismo. Это позволит водителям заряжать автомобиль всего за 15 минут, что делает его практичными для дальних поездок.