Porsche расширяет свои индивидуальные цветовые решения с помощью Paint to Sample

Porsche объявила, что расширяет свои индивидуальные цветовые варианты для своего модельного ряда автомобилей новыми опциями Paint to Sample и Paint to Sample Plus. Porsche теперь предлагает ряд культовых классических цветов для своей линейки автомобилей и предлагает на выбор около 160 различных оттенков.

Porsche не только расширяет свою цветовую гамму, но и реструктурирует ее: Custom Color был переименован в Paint в Sample. В эту категорию входят предварительно определенные цвета, которые уже были технически одобрены специалистами по окраске Porsche. Примеры включают морской синий, рубиновый и мятно-зеленый. Эти красочные модели 1990-х годов стали культовыми среди поклонников Porsche. Раньше они предлагались на Porsche 911. В рамках расширенной стратегии индивидуализации Porsche легендарные оттенки краски теперь празднуют возвращение. Благодаря Paint to Sample текущие модели Porsche могут быть окрашены в привлекательную классику.