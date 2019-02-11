Портативная VR-камера Samsung Gear 360 поможет без труда запечатлеть все окружение вокруг вас.

Эта 360-градусная VR-камера позволяет вам захватывать, просматривать и делиться вашими любимыми моментами. Кроме того, вы можете мгновенно поделиться тем, что вы видите, через социальные платформы, такие как Facebook и YouTube. Просто коснитесь Gear 360, чтобы начать запись вокруг камеры. Вы также можете подключить свой телефон к Gear VR, чтобы погрузиться в запечатленные моменты.

Камера VR поставляется с двумя широкоугольными объективами с углом обзора 180 градусов, которые снимают одновременно, создавая цельное 360-градусное изображение. Кроме того, объективы f2.0 работают в условиях низкой освещенности. Благодаря небольшим размерам Gear 360 можно установить где угодно.