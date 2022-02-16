Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптовалют Model X4 BRICK

Если вы ищете что-то более тихое, чем большинство доступных в настоящее время установок для майнинга криптовалюты, вас может заинтересовать безвентиляторная машина для майнинга Ethereum Miner, которую можно приобрести по цене 2099 долларов. Модель X4 BRICK от Jasminer была разработана с учетом алгоритма EtHash с максимальной скоростью хэширования 65Mh/s при потребляемой мощности 30 Вт в соответствии со спецификациями.

Безвентиляторная установка для майнинга, также известная как «SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH BRICK», имеет отличное охлаждение, во время процесса майнинга. Установка для майнинга размером 257 x 100 x 200 мм и весом 4,8 кг может работать при температуре от 5 до 40 °C и влажности от 5 до 95 %. Безвентиляторная установка для майнинга Model X4 BRICK от Jasminer, работающая на алгоритме EtcHash с максимальной скоростью хэширования 65Mh/s при энергопотреблении 30 Вт. Безвентиляторный дизайн, низкое энергопотребление, нулевой уровень шума. Отлично подходит для дома или офиса.