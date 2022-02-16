Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптовалют Model X4 BRICK

Если вы ищете что-то более тихое, чем большинство доступных в настоящее время установок для майнинга криптовалюты, вас может заинтересовать безвентиляторная машина для майнинга Ethereum Miner, которую можно приобрести по цене 2099 долларов. Модель X4 BRICK от Jasminer была разработана с учетом алгоритма EtHash с максимальной скоростью хэширования 65Mh/s при потребляемой мощности 30 Вт в соответствии со спецификациями.

Безвентиляторная установка для майнинга, также известная как «SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH BRICK», имеет отличное охлаждение, во время процесса майнинга. Установка для майнинга размером 257 x 100 x 200 мм и весом 4,8 кг может работать при температуре от 5 до 40 °C и влажности от 5 до 95 %. Безвентиляторная установка для майнинга Model X4 BRICK от Jasminer, работающая на алгоритме EtcHash с максимальной скоростью хэширования 65Mh/s при энергопотреблении 30 Вт. Безвентиляторный дизайн, низкое энергопотребление, нулевой уровень шума. Отлично подходит для дома или офиса.
Комментарии и отзывы Model X4 BRICK
Microsoft прекратила разработку инструмента для создания вир…
Microsoft прекратила разработку инструмента для создания вирПользователи рабочего пространства для создания Maquette VR будут разочарованы, узнав, что Microsoft на э…
Генеральный директор Take-Two ведет переговоры о сделке с Mi…
Генеральный директор Take-Two ведет переговоры о сделке с MiПо словам генерального директора Take-Two Interactive Стросса Зельника, мега-сделка между Microsoft и Act…
С момента включения двухфакторной аутентификации количество …
С момента включения двухфакторной аутентификации количество Сегодня День безопасного Интернета, и Google опубликовал сообщение в блоге, в котором описаны некоторые ш…
Суперкомпьютер Meta AI, созданный с использованием NVIDIA DG…
Суперкомпьютер Meta AI, созданный с использованием NVIDIA DGMeta работала с NVIDIA над созданием огромного исследовательского суперкомпьютера с ИИ, который обеспечит…
Khronos выпускает обновление для графического процессора API…
Khronos выпускает обновление для графического процессора APIСегодня Khronos Group, объявила о последних обновлениях Vulkan, кроссплатформенного API 3D-графики и его …
Выпущен NVIDIA HPC SDK 21.11 для максимальной производительн…
Выпущен NVIDIA HPC SDK 21.11 для максимальной производительнNVIDIA объявила о выпуске HPC SDK 21.11, следующего обновления HPC SDK. Объявление было объявлено в мае в…
Программный фреймворк NVIDIA DOCA 1.2…
Программный фреймворк NVIDIA DOCA 1.2NVIDIA сегодня выпустила последнюю версию своей программной среды DOCA 1.2 для DPU NVIDIA BlueField. Разр…
MINISFORUM выпустит мини-ПК на базе Intel…
MINISFORUM выпустит мини-ПК на базе IntelMinisForum, производитель небольших мини-ПК, известен своими мини-ПК серии Ryzen. Ранее в этом месяце они…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor