Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптовалют Model X4 BRICK

Безвентиляторная установка для майнинга, также известная как «SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH BRICK», имеет отличное охлаждение, во время процесса майнинга. Установка для майнинга размером 257 x 100 x 200 мм и весом 4,8 кг может работать при температуре от 5 до 40 °C и влажности от 5 до 95 %. Безвентиляторная установка для майнинга Model X4 BRICK от Jasminer, работающая на алгоритме EtcHash с максимальной скоростью хэширования 65Mh/s при энергопотреблении 30 Вт. Безвентиляторный дизайн, низкое энергопотребление, нулевой уровень шума. Отлично подходит для дома или офиса.