Портативная духовка GoSun Fusion на солнечных батареях

На CES была представлена портативная духовка на солнечных батареях GoSun Fusion. Это электрическая духовка имеет встроенную систему нагрева, которая может нагреваться до 280 градусов, что позволяет готовить еду в течение 20 минут - и все это с использованием только солнечного света в качестве топлива. Компания заявляет, что Fusion в пять раз эффективнее традиционной духовки и может готовить пищу с тем же количеством энергии, которое необходимо для питания лампочки.

Благодаря своему уникальному дизайну, в котором для хранения ингредиентов используется вакуумная трубка, Fusion также дает вам возможность готовить блюда, которые, как правило, плохо готовятся на открытом воздухе. В дополнение к этому, устройство может быть сопряжено с другими устройствами, такими как Power Bank для зарядки телефона или складная солнечная панель мощностью 20 Вт. Данную духовку можно заказать прямо сейчас, стоимость будет составлять 200 долларов.