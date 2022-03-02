Портативная электростанция TRAVOR

TRAVOR — это новая портативная электростанция, позволяющая заряжать ваши устройства, где бы вы ни находились. Доступный в четырех различных емкостях: 360 Втч, 577 Втч, 702 Втч и массивный 923 Втч, аккумуляторный блок способен питать 12 устройств одновременно.

Запатентованная технология быстрой зарядки AEEC способна зарядиться с 0 до 80% за 45 минут. Полная зарядка достигается за 70 минут. Повышение скорости на 200%, экономия 60% драгоценного времени. Всего 70 минут достаточно для полной зарядки моделей емкостью 360 и 577 Втч. Для моделей емкостью 702 Втч и 923 Втч вам потребуется всего 85 минут для полной зарядки. Благодаря богатому интерфейсу и до 12 выходов портативные накопители энергии TRAVOR широко используются во многих сценариях применения, таких как отключение электроэнергии дома, отдых на природе, путешествия, профессиональная работа, мобильный офис, видеосъемка, аварийно-спасательные операции, веб-трансляции и т.д.

TRAVOR придает большое значение качеству продукции и безопасности пользователей. Каждый TRAVOR должен пройти 350 стандартов качества, 245 строгих производственных процедур контроля качества и 316 профессиональных тестов. Множество тестов и проверок, таких как срок службы, эффективность преобразования, защита от короткого замыкания и огнестойкость материала, обеспечивают безопасность продукции.

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