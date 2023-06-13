Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally появилась в продаже

Компания ASUS дала старт продажам портативной игровой приставки ROG Ally, которая оценена в 800 евро. Новинка оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства sRGB, гибридной платформой AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным процессором на архитектуре Zen4, 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, TDP 30 Вт и графическим адаптером Radeon 780M на архитектуре RDNA3 с 12 вычислительными блоками, 16 ГБ ОЗУ DDR5, 512 ГБ на твердотельном накопителе M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя динамиками, 3,5-мм разъемом, портом USB-C 3.2 Gen 2 c интерфейсом DisplayPort 1.4, аккумулятором ёмкостью 40 Втч, габаритами 280:111:21,2–32,4 мм и массой 600 г. В третьем квартале этого года в продаже появится упрощенный вариант с 6-ядерным чипом, урезанным GPU (4 исполнительных блока) и SSD на 256 ГБ, который обойдется в 700 евро.