Портативная игровая консоль AYN Loki Zero оценена в $200

Китайский производитель AYN пополнил ассортимент портативных игровых приставок моделью Loki Zero, которая получила 6-дюймовый экран с разрешением 1280:720 пикселей. Новинка также оснащается джойстиками, крестовиной и дополнительными клавишами, двухъядерным чипом AMD Athlon Silver 3050e с тактовой частотой от 1,4 ГГц до 2,8 ГГц и графическим адаптером Radeon Vega 3, 4 или 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, твердотельным накопителем M.2 2230 PCIe NVMe вместимостью 128 ГБ, слотом для карты памяти microSD, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, разъемом USB 3.2 Type-C, гироскопом и 3,5-мм гнездом для наушников. В рамках предзаказа цена консоли составляет 200 долларов.