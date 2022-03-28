Портативная игровая консоль GPD Win Max 2

GPD, стартап из Шэньчжэня на рынке игровых портативных устройств, известен своими бестселлерами, такими как GPD Win 3 и GPD Win Max. Однако обе модели были выпущены довольно давно, и с тех пор на сцену вышел большой конкурент — Steam Deck. Таким образом, в 2022 году GPD решила анонсировать GPD Win Max 2, 14-ядерный игровой портативный компьютер Intel Alder Lake Windows, который должен потрясти игровую индустрию.

В своем официальном объявлении GPD сообщает, что Win Max 2 оснащен 10-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 QHD, что является большим скачком в отрасли, учитывая, что его предшественник, Win Max, имел только 8 дюймов с разрешением 1280×800 пикселей. Несмотря на увеличение размера экрана, размеры Win Max 2 подскочили всего лишь с 207 × 145 мм до 228 × 160 мм. GPD упоминает, что им удалось сохранить компактность устройства с гораздо более тонкими рамками со всех сторон. GPD также поделилась официальным эскизом устройства. Однако на эскизе показана очень упрощенная сборка устройства, без клавиатуры, цветов и геймпада устройства. GPD упоминает, что они раскроют более подробную информацию об устройстве ближе к запуску. Он оснащен процессором Intel Core i7-1280P 12-го поколения, который имеет 14 ядер и 20 потоков в компактном форм-факторе. Процессор разгоняется до 4,80 ГГц, имеет 24 МБ Smart Cache и потребляет от 20 до 64 Вт. Устройство также можно настроить с оперативной памятью до 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ в одном из двух слотов M.2.

По сравнению со своим основным соперником Steam Deck, максимальная емкость которого составляет всего 512 ГБ с процессором Zen 2 AMD, GPD Win Max 2 может вскоре снести с пьедестала консоль от Valve. Устройство также оснащено батареей емкостью 65 Втч, четырьмя динамиками объемного звучания, одним портом Thunderbolt 4, 3 портами USB 3.2 Gen 2, встроенной веб-камерой и QWERTY-клавиатурой с подсветкой.