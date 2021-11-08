Портативная игровая консоль RP2040 Raspberry Pi

Pimoroni PicoSystem - это не только портативная игровая консоль Raspberry Pi, но она также предлагает богатый потенциал в качестве экспериментальной игровой платформы и имеет выломанные отладочные контакты на печатной плате, если вы хотите запрограммировать PicoSystem с помощью внешнего отладчика. Создавайте собственные игры в симпатичной системе с двухъядерным микроконтроллером, который может программировать даже новичок - с цветным экраном и полной настройкой контроллера. Этот красивый портативный компьютер отлично подходит для людей, которые хотят писать видеоигры - его можно закодировать на C+, MicroPython благодаря отличным учебникам и примерам Пиморони.