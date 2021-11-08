Портативная игровая консоль RP2040 Raspberry Pi

Разработчики Raspberry Pi создали собственную портативную игровую консоль RP2040 Raspberry Pi. Характеристики портативной консоли Raspberry Pi включают 1,54-дюймовый цветной ЖК-дисплей SPI IPS с разрешением 240 x 240 пикселей, 16 МБ флэш-памяти QSPI с поддержкой XiP и питание от процессора RP2040 Dual Arm Cortex M0 +, работающего на частоте до 133 МГц с 264 КБ SRAM.

Pimoroni PicoSystem - это не только портативная игровая консоль Raspberry Pi, но она также предлагает богатый потенциал в качестве экспериментальной игровой платформы и имеет выломанные отладочные контакты на печатной плате, если вы хотите запрограммировать PicoSystem с помощью внешнего отладчика. Создавайте собственные игры в симпатичной системе с двухъядерным микроконтроллером, который может программировать даже новичок - с цветным экраном и полной настройкой контроллера. Этот красивый портативный компьютер отлично подходит для людей, которые хотят писать видеоигры - его можно закодировать на C+, MicroPython благодаря отличным учебникам и примерам Пиморони.
Комментарии и отзывы RP2040 Raspberry Pi
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