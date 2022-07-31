Портативная консоль AOKZOE A1 доступна для предзаказа за $770

Сетевые источники сообщают, что в Китае для предзаказа стада доступна крайне любопытная портативная игровая консоль AOKZOE A1. Главной её особенностью стал восьмиядерный APU AMD Ryzen 7 6800U с частотой до 4,7 ГГц и графическим адаптером AMD Radeon 680M на архитектуре RDNA 2. Новинку также оснастили оперативной памятью LPDDR5 с частотой 6400 МГц, SSD NVMe с поддержкой четырех линий интерфейса PCIe 3.0, поддержкой ОС Windows 11 и Steam, 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и яркостью до 380 кд/м2, массой 668 граммов, батареей ёмкостью 17100 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки. Базовый вариант с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценен в 770 долларов.