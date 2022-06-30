Портативная консоль AOKZOE A1 готовится к релизу

Шанхайская технологическая компания AOKZOE недавно объявила о выпуске новейшей игровой консоли AOKZOE A1, которая будет оснащена процессором AMD Ryzen 7 6800U. Эта система станет первой портативной игровой консолью на рынке, предлагающей специальный процессор AMD. Компания планирует выпустить продукт Kickstarter в следующем месяце, чтобы геймеры могли предварительно заказать новую систему. AOKZOE A1 дебютирует в следующем месяце. Тем не менее, компания, не теряя времени, создала несколько видео на своем канале YouTube, демонстрируя свой прототип в действии. В нескольких видеороликах AOKZOE A1 показал немного более высокую производительность FPS по сравнению с недавно представленным Onexplayer Mini.

Такие игры, как Elden Ring, Forza 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 показали себя очень даже достойно на весьма высоких настройках графики. Elden Ring демонстрирует 60 кадров в секунду, а полностью оптимизированная игра Forza 5 (которая, как мы описали, предлагала лучшую производительность из всех протестированных игр) показала потрясающие 100 кадров в секунду в официальных видеороликах от компании. Новый портативный компьютер от AOKZOE A1 продемонстрирует совместимость с Windows 11 и SteamOS от Valve, так что арсенал видеоигр будет просто огромным. Внутри AOKZOE A1 используется система охлаждения с алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками, а также интеллектуальный контроль температуры, обеспечивающий потрясающий отвод тепла по всему устройству.
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