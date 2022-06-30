Портативная консоль AOKZOE A1 готовится к релизу

Такие игры, как Elden Ring, Forza 5, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 показали себя очень даже достойно на весьма высоких настройках графики. Elden Ring демонстрирует 60 кадров в секунду, а полностью оптимизированная игра Forza 5 (которая, как мы описали, предлагала лучшую производительность из всех протестированных игр) показала потрясающие 100 кадров в секунду в официальных видеороликах от компании. Новый портативный компьютер от AOKZOE A1 продемонстрирует совместимость с Windows 11 и SteamOS от Valve, так что арсенал видеоигр будет просто огромным. Внутри AOKZOE A1 используется система охлаждения с алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками, а также интеллектуальный контроль температуры, обеспечивающий потрясающий отвод тепла по всему устройству.