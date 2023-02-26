Портативная консоль AOKZOE A1 засветилась в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования новой версии портативной игровой приставки AOKZOE A1, которая основана на процессоре AMD Ryzen 7. Это восьмиядерное решение на архитектуре Zen3+ и графикой на архитектуре RDNA2, которое может похвастаться повышенной тактовой частотой в 4,75 ГГц.

Консоль также характеризуется операционными системами Windows 11 и Steam, 8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, плотностью 283 точки на дюйм и яркостью до 380 кд/м2, массой 668 граммов, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.