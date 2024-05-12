Портативная консоль AOKZOE A2 Ultra появилась в продаже

Компания AOKZOE выпустила в продажу на домашнем китайском рынке портативную игровую консоль A2 Ultra, которая была представлена около месяца назад. Новинка оснащается предустановленной операционной системой Microsoft Windows 11, семидюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Ultra 7 155H, оперативной памятью LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем M.2 2280 PCI-E 4.0 x4, батареей ёмкостью 12600 мАч с автономностью до 3 часов, а также поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Конфигурация с Core Ultra 5 125H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в 690 долларов, с Core Ultra 7 155H и 32 ГБ/1 ТБ памяти – 885 долларов, а за версию с 32 ГБ/2 ТБ памяти просят 1000 долларов.