Портативная консоль ASUS ROG Ally X получит ёмкую АКБ

Сетевые источники поделились первыми подробностями о портативной игровой приставке ASUS ROG Ally X, релиз которой ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500 и аккумулятора ёмкостью 80 Втч. Для сравнения, у Ally X ёмкость батареи равна 40 Втч, у MSI Claw – 53 Втч, у Steam Deck OLED — 50 Втч. За автономность придется заплатить толщиной (37 мм вместо 32 мм) и массой (678 г вместо 608 г).

Напомним, что прошлогодняя ASUS ROG Ally оснащается 6-ядерным процессором AMD Ryzen Z1 и 8-ядерным Ryzen Z1 Extreme, 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/кв.м, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ на SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также портом USB-C 3.2 Gen 2 c интерфейсом DisplayPort 1.4.
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