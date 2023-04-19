Портативная консоль ASUS ROG Ally получит APU Ryzen 7 7840U

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о характеристиках портативной игровой приставки ASUS ROG Ally, которая еще не была представлена официально. Главной особенностью новинки станет гибридный процессор AMD Ryzen 7 7840U с восемью ядрами Zen 4, работающими с тактовой частотой от 3,3 ГГц, и мощным графическим адаптером Radeon 780M.

Также сообщается об экране с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 нит и временем отклика в 7мс, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5, накопителе M.2-2230 PCIe Gen4 на 512 ГБ, массе 608 граммов, интеллектуальном охлаждении ROG, слоте для карт памяти MicroSD и предустановленной операционной системе Windows 11.