Портативная консоль Aya Neo 2 дебютирует этой осенью

Представители компании Aya Neo сообщили примерную дату выхода игровой консоли Aya Neo 2.

Aya Neo 2 основана на базе 8 ядерного процессора APU AMD Ryzen 7 6800U. Портативная консоль получит 7-дюймовый сенсорный экран на матрице IPS с разрешением 1080p и тонкими рамками. Aya Neo 2 получит графику Radeon 680M с 12 вычислительными блоками архитектуры RDNA 2. Он на 50% мощнее видеомодуля в консоли Steam Deck.

Кроме того, компания намерена выпустить Aya Neo Next 2, который является более крупным устройством по сравнению с Aya Neo 2. Эта версия получит тачпады, как в Steam Deck.

Открытые продажи игровой консоли Aya Neo 2 стартуют в октябре 2022 года.
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