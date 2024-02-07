Портативная консоль Ayaneo Pocket S получит мощный процессор

В сети появились подробности о портативной игровой консоли Ayaneo Pocket S, главной особенностью которой станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Данный чипсет представили в прошлом году, и с тех пор он не появился ни в одном устройстве. Предполагается, что его производительность окажется на уровне Snapdragon 8 Gen 2, но с расчётом на 15-Вт режим энергопотребления и активную систему охлаждения.

Что до игровой консоли, то она также получит 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель вместимостью 1 ТБ и предустановленную операционную систему Android. Её официальный релиз ожидается в апреле этого года.
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