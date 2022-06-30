Портативная консоль Creoqode Lyra+ оценена в $560

Сетевые источники сообщают о скором выходе портативной игровой приставки Creoqode Lyra+, которая получила аппаратную платформу на основе Raspberry Pi Compute Module 4 (Arm-чип Broadcom BCM2711 с тактовой частотой 1,5 ГГц). Новинку также оснастили 7-дюймовым сенсорным экраном QLED IPS, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, слотом для карты памяти microSD с комплектной картой вместимостью 32 ГБ, поддержкой Google Stadia и Xbox Cloud Gaming, батареей ёмкостью 6000 мАч и разъемом HDMI. По словам производителя, новинка отлично подходит для ретро-игр в эмуляторах или потоковой игры. В рамках краудфандинговой кампании устройство обойдется в 380 долларов, а к началу розничных продаж цена вырастет до 560 долларов.

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