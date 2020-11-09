Портативная консоль GPD Win 3 построена на Core i7-1165G7

Компания GPD представила новую портативную игровую консоль Win 3, которая скоро появится на краудфандинговой платформе Indiegogo. Новинка характеризуется форм-фактором слайдер, 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD и 84% охватом цветовой палитры NTSC, QWERTY-клавиатурой, джойстиками, крестовиной и дополнительными кнопками, чипом Core i7-1165G7 (Intel Tiger Lake) с графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x-4266, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD формата М.2 2280, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя вибромоторами обратной связи, а также док-станцией с набором портов. Цена и дата начала кампании будут объявлены позже.

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