Портативная консоль GPD Win 4 (2023) получила APU Ryzen 7000

Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Win 4 (2023), которая отличается от предыдущей версии новыми процессорами AMD Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U. Интереснее всего выглядит вариант на Ryzen 7 7840U, поскольку он предлагает очень мощную встроенную графику Radeon 780M. На том же железе работает и приставка ASUS ROG Ally.

Что до Win 4 (2023), то она также оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, модемом LTE, батареей ёмкостью 46 Втч, от 16 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, а также до 4 ТБ флеш-памяти. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.