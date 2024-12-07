Портативная консоль GPD Win 4 2025 получила APU Ryzen AI 9 HX 370

Компания GamePad Digital пополнила ассортимент мини-ПК или портативных игровых консолей моделью GPD Win 4 (2025), которая оценена в 1170 долларов. Новинку оснастили 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 16-ядерной графикой RDNA 3.5 и мощным нейромодулем, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe вместимостью 2 ТБ, массой 598 граммов, размерами 220:92:28 мм, 6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1080 точек, физической QWERTY-клавиатурой, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей 4G LTE, а а также USB-разъемами, включая интерфейс OcuLink для подключения к внешней видеокарте.