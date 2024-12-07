Портативная консоль GPD Win 4 2025 получила APU Ryzen AI 9 HX 370

Компания GamePad Digital пополнила ассортимент мини-ПК или портативных игровых консолей моделью GPD Win 4 (2025), которая оценена в 1170 долларов. Новинку оснастили 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 16-ядерной графикой RDNA 3.5 и мощным нейромодулем, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe вместимостью 2 ТБ, массой 598 граммов, размерами 220:92:28 мм, 6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1080 точек, физической QWERTY-клавиатурой, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей 4G LTE, а а также USB-разъемами, включая интерфейс OcuLink для подключения к внешней видеокарте.

Sony отчиталась о спаде продаж PlayStation 5…
Сегодня компания Sony представила финансовые результаты за второй квартал 2024 года (речь о финансовом го…
Представлена белая версия консоли Steam Deck OLED…
Компания Valve представила белую версию портативной игровой консоли Steam Deck OLED, которая выйдет огр…
В сеть слили полный список характеристик PS5 Pro…
В преддверии запуска игровой консоли PS5 Pro на этой неделе появились подтверждённые надёжными инсайдерам…
Nintendo Switch 2 выйдет в мае 2025 года…
Мероприятие, посвящённое релизу новой консоли Nintendo Switch 2, по словам достаточно надёжных инсайдеров…
Игровую консоль MSI Claw 8 AI+ оценили в 900 долларов …
Компания MSI пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Claw 8 AI+, которая станет доступ…
Sony не просто так повысила цену на PlayStation 5 Pro…
Сегодня появилась достаточно интересная теория от западных журналистов о том, что высокая цена PlayStatio…
Портативная консоль OneXFly F1 Pro получила 144-Гц OLED-экра…
Компания One-Netbook пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью OneXFly F1 Pro, одной из…
Появились первые снимки Nintendo Switch 2…
Сегодня на просторах интернета появились первые снимки конструкции портативной консоли Nintendo Switch 2,…
Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor