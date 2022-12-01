Портативная консоль GPD Win 4 готова к выходу по цене от $800

Компания GPD объявила, что портативная игровая консоль-слайдер GPD Win 4 появится в продаже в середине текущего месяца. Новинка характеризуется QWERTY-клавиатурой, предустановленной ОС Windows, 6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 6800U с частотой от 2,7 ГГц до 4,7 ГГц и производительной графикой AMD Radeon 680M с частотой до 2,2 ГГц, 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400, твердотельным накопителем PCIe NVMe на 1 или 2 ТБ, слотом для карты памяти microSD, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 4G/LTE, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, а также разъемами USB 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A. Версия на 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценена в 800 долларов, 16/1 ТБ – 900 долларов, 32/1 ТБ – 1000 долларов, а с 32/2 ТБ – 1200 долларов.