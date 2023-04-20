Портативная консоль GPD Win Mini получит APU Ryzen 7 7840

В сети появились подробности о характеристиках игровой консоли GPD Win Mini, которая будет стоить 700 долларов за базовую конфигурацию с APU AMD Ryzen 5 7440U, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Данный процессор оснащается встроенной графикой Radeon 760M с 384 потоковыми процессорами на архитектуре RDNA 3. Топовая конфигурация сможет похвастаться мощным чипом Ryzen 7 7840 с графикой Radeon 780M, производительности которой хватает для игры в Cyberpunk 2077 в разрешении Full HD. Данная версия может включать SSD на 512 ГБ либо 1 ТБ.

Консоль также оснастят портом OcuLink-2 для внешней видеокарты (GPD G1 с Radeon 7600M XT), батареей ёмкостью 47 Втч и 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц. Выход приставки ожидается лишь в конце года, но старт краудфандинговой кампании намечен на текущий квартал.