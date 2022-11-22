Портативная консоль OneXPlayer 2 получила 2,6K-экран

Компания One-Netbook пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью OneXPlayer 2, которая работает под управлением операционной системы Windows. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 6800U (будет конфигурация и с процессором Intel тринадцатого поколения), 8,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2,6K и распознаванием 4096 уровней нажатия, двойными динамиками, оранжевой подсветкой, портом для док-станции, 3,5-мм аудиогнездом, двумя интерфейсами USB-C, слотом для карты памяти microSD, разъемом USB 3.0 и съемными геймпадами в стиле Nintendo Switch. Дата начала продаж и цена консоли будут объявлены позже.

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