Портативная консоль OneXplayer Mini получит Windows 11

В сети появились подробности о портативной игровой консоли OneXplayer Mini, официальный релиз которой состоится в следующем месяце. Итак, устройство получит 7-дюймовый экран с разрешением Full HD, джойстики, крестовину и несколько дополнительных аппаратных клавиш, 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Core i7-1195G7 с тактовой частотой до 5 ГГц и графикой Intel Iris Xe Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-4266, твердотельный накопитель PCIe 3.0 x4 NVMe на 512 ГБ, 1 или 2 ТБ, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два интерфейса USB 4 Type-C и один USB 3.0 Type-A, 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор ёмкостью 10455 мАч. Ориентировочная цена консоли составляет 1230 долларов за базовую версию.