Портативный холодильник LionCooler Pro

LionCooler Pro - это новый портативный холодильник, который может работать как от аккумулятора, так и от солнечной батареи, что позволяет хранить еду и напитки где бы вы ни находились. LionCooler Pro идеально подходит для походов, его можно зарядить менее чем за 6 часов, позволяя вашей еде и напиткам оставаться замороженными или охлажденными. При питании от аккумулятора портативный кулер может работать до 12 часов, прежде чем разрядится, а аккумулятор можно извлечь и использовать в качестве автономного блока питания для зарядки ваших USB-устройств. Портативный кулер можно заряжать с помощью солнечных батарей или зарядного устройства постоянного тока.

Комментарии и отзывы LionCooler Pro
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