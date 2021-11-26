Портативный холодильник LionCooler Pro

LionCooler Pro - это новый портативный холодильник, который может работать как от аккумулятора, так и от солнечной батареи, что позволяет хранить еду и напитки где бы вы ни находились. LionCooler Pro идеально подходит для походов, его можно зарядить менее чем за 6 часов, позволяя вашей еде и напиткам оставаться замороженными или охлажденными. При питании от аккумулятора портативный кулер может работать до 12 часов, прежде чем разрядится, а аккумулятор можно извлечь и использовать в качестве автономного блока питания для зарядки ваших USB-устройств. Портативный кулер можно заряжать с помощью солнечных батарей или зарядного устройства постоянного тока.