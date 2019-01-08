Портативный холодильник Rova

На CES 2019 представили портативную холодильную камеру Rova объемом 1,3 куб. л.

Этот холодильник может вместить более двух десятков банок напитков. Он может хранить напитки в холодном состоянии до семи дней без необходимости дополнительного льда.

Более того, если вы полностью заполните отсек льдом, Rova предотвратит его таяние на срок до двух недель. Система питается от литиевого блока питания мощностью 400 Вт. Rova также включает в себя зарядную подставку Qi и три USB-порта, для зарядки других девайсов. Встроенный ЖК-дисплей позволяет следить за его состоянием и оставшимися уровнями мощности. Rova поступит в продажу в июне этого года за 800 долларов.