Портативный лазерный станок HiLaser

HiLaser - это компактный настольный лазерный станок с двойной лазерной гравировкой. Компактный лазерный станок имеет скорость 600 мм/с и точность 0,05 мм. Серия HiLaser также оснащена удобным магнитным основанием для точной ручной гравировки при необходимости.

Благодаря технологии сжатого пятна станок HiLaser фокусирует синий свет мощностью 4,5 Вт 455 нм, который гравирует со скоростью до 600 мм/с с точностью 0,05 мм. Он может гравировать или резать дерево, бамбук, акрил, стекло, керамику и многое другое, показывая каждую деталь вашего дизайна практически на любой поверхности.

HiLaser Z4-1 оснащен синим лазером 455 нм и белым лазером 1064 нм в своем компактном корпусе для улучшения гравировки металла, что делает его самым маленьким в мире гравировальным и фрезерным станком с двумя лазерными источниками. HiLaser Z4-1, оснащенный дополнительным лазером с торцевой накачкой на 1064 нм, обладает сверхмощными возможностями плавления для точной и глубокой резки широкого спектра металлов.