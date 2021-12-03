Портативный лазерный станок HiLaser…

Благодаря технологии сжатого пятна станок HiLaser фокусирует синий свет мощностью 4,5 Вт 455 нм, который гравирует со скоростью до 600 мм/с с точностью 0,05 мм. Он может гравировать или резать дерево, бамбук, акрил, стекло, керамику и многое другое, показывая каждую деталь вашего дизайна практически на любой поверхности.
HiLaser Z4-1 оснащен синим лазером 455 нм и белым лазером 1064 нм в своем компактном корпусе для улучшения гравировки металла, что делает его самым маленьким в мире гравировальным и фрезерным станком с двумя лазерными источниками. HiLaser Z4-1, оснащенный дополнительным лазером с торцевой накачкой на 1064 нм, обладает сверхмощными возможностями плавления для точной и глубокой резки широкого спектра металлов.