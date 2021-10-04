Портативное игровое устройство Lenovo Legion Play

В 2021 году мы видели несколько примечательных портативных игровых устройств, таких как Nintendo Switch , Steam Deck и недавний GPD XP. На этот раз Lenovo подготовила собственное устройство для презентации в начале этого года. Изображения были загружены на веб-страницы Lenovo в Германии и Японии MWC 2021. Это говорит о том, что компания намеревается выпустить устройство в начале этого года.

По фотографиям можно уже понять что устройство будет работать под управлением Android. Также на дисплее видно такие приложения как Geforce Now, Play Store и нескольких приложений Google. Другие примечательные детали, отмеченные на фотографиях, включают подключение USB-C, порт 3,5 мм, двойные аналоговые джойстики, четыре лицевые кнопки, крестовину, плечевые клавиши и своего рода вогнутую заднюю часть.

На сайте разработчика написано что «Lenovo Legion Play, созданная для игр класса AAA, является первой облачной игровой консолью Android. Консоль позволяет пользователям играть в сотни облачных игр, транслировать свою библиотеку игр или играть в мобильные игры»

Он оснащен 7-дюймовым безрамочным дисплеем FHD с соотношением сторон 16: 9, HDR 10, встроенными контроллерами, двумя динамиками, двойной вибрацией и аккумулятором емкостью 7000 мАч, чтобы обеспечить лучший игровой процесс.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Play
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