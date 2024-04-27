Портативную игровую консоль Ayaneo Pocket S оценили в $400

Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Pocket S, которая основана на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 (немного разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 2 с 15-Вт режимом работы). Новинка также характеризуется предустановленной операционной системой Android, системой охлаждения с крупной испарительной камерой и вентилятором, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, модулями беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, металлической рамкой корпуса, толщина которого составляет 14 мм, 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD или 1440p в зависимости от версии, 12 или 16 ГБ оперативной и 128 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Цена базовой конфигурации составляет 400 долларов.