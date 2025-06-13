Портативную консоль Anbernic RG35XX Pro оценили в $45

Бренд Anbernic пополнил ассортимент недорогих портативных консолей моделью RG35XX Pro, которая основана на 4-ядерном процессоре Allwinner H700 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Новинка также характеризуется полным набором кнопок, триггеров и двумя стиками, тремя расцветками корпуса, среди которых выделяется полупрозрачная, 1 ГБ ОЗУ LPDDR4, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640:480 точек, аккумулятором ёмкостью 3200 мАч с автономностью до семи часов, габаритами 12,8:8,1:2,2 см и массой 191 грамм, интерфейсом USB-C, адаптерами двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 4.2, интерфейсом Micro HDMI для подключения к внешним экранам и операционной системой Linux.

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